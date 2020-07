Poate ca cel mai mare procent din poluarea e la nivelul județului Iași este din cauza oamenilor care nu respecta mediul sub nicio forma și arunca gunoaie și peturi in zonele de agrement. Chiar daca aceste locuri ar trebui sa fie destinate recreației in natura, ele abunda in deșeuri care poluaeaza intreg mediul inconjurator și duce chiar la moartea animalelor care traiesc in aceste zone. Un astfel de exemplu este lacul Ezareni unde au fost gasiți morți pești de mari dimensiuni iar unul dintre factorii care au contribuit la decesul mediului acvatic este și poluarea din zona. Din nefericire, acest…