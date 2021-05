Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 23 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITAȚILOR Miercuri, 19 mai 2021, in județul Alba s-au inregistrat 23 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total…

- Cursurile școlare reincep pe 5 mai. Ministerele Educatiei si Sanatatii au emis ordinul care stabilește cum vin elevii la ore. Ordinul prevede doua posibilitați, in funcție de rata de infectare Covid-19 din localitate: Scenariul 1 In localitațile in care incidența cazurilor COVID-19…

- Premierul Cițu a vorbit zilele trecute de o intoarcere la normalitate, din 1 iunie. Acesta a anunțat ieri ca sectorul HoReCa ar avea o șansa sa funcționeze indiferent de incidența cazurilor COVID. Condiția – sa iși vacineze toți angajații. Reintoarcerea la o viața normala ar avea ca și data de start…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 in Bucuresti si Ilfov este intr-o usoara scadere vineri, fata de joi, potrivit raportarii oficiale. Judetul Salaj scade sub 3 cazuri la 1000 de locuitori. Capitala si alte 14 judete raman in scenariul rosu. Situatii incidentei din ziua anterioara,…

- Noi restrictii ce au ca scop limitarea raspandirii noului coronavirus au intrat in vigoare incepand de luni in municipiul Sfantu Gheorghe, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns la 4,7 la mia de locuitori. Astfel, potrivit hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, in zilele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 2,77 in județul Brașov. Din 649.637 de locuitori, 1.802 sunt pozitivi. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like!…

- Pana ieri au fost confirmate 17.727 de cazuri, dintre care 16.492 pacienți s-au vindecat, iar 590 au decedat. "In plus fața de acestea, 1.511 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 636 de persoane au fost externate la cerere. 47 persoane…

- Prefectura Cluj a dat publicitații rata de incidența a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori a UAT-urilor din județul Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!