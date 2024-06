Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Negocierile in doua reprize de la Palatul Victoria dintre președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, și președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, au prezis exact rezultatul meciului dintre reprezentativele…

- Ilustrație: Marian Avramescu Autoritațile germane ar putea demara o ancheta, dupa numeroasele suspiciuni ce planeaza asupra tipului de iarba consumata de celebrul țap din Koln, care a prezis ca Naționala Romaniei va invinge selecționata Belgiei in cea de-a doua etapa a fazei grupelor Turneului Final…

- Dupa discuțiile care au avut loc la Palatului Victoria, intre reprezentanți ai celor 2 partide, in frunte cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, s-au pus pe hartie 2 variante:- primul tur al prezidențialelor pe 15 septembrie și al doilea pe 29 septembrie;- primul tur al prezidențialelor pe 29 septembrie…

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ionel Ciuca, aflat in plina campanie de creștere a expunerii publice, devine tot mai activ in selfy-uri. Nicolae Ciuca a gasit oportun sa se foloseasca și de victoria istorica a Naționalei Romaniei de la Turneul Final…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a lansat o invitatie celor care doresc sa viziteze Romania, pornind de la initiativa ministrului Economiei, Radu Oprea, de promovare in Germania a atractiilor romanesti ca destinatii de vacanta pe toata durata Campionatului European de Fotbal.

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…