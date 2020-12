Stiri pe aceeasi tema

- Tesla vrea sa profite de creșterea fenomenala a prețului acțiunilor sale, anunțând ca intenționeaza sa vânda noi acțiuni în valoare de 5 miliarde de dolari, anunța CNN.Compania a afirmat ca vânzarile vor avea loc „din când în când” la prețurile…

- Sute de oameni din intreaga lume opteaza in fiecare an pentru o intervenție chirurgicala de lunga durata, adesea dureroasa, pentru a-și alungi picioarele, in incercarea de a deveni mai inalți cu cațiva centimetri. Procedura este complexa, exista riscuri, iar experții in sanatate spun ca unii pacienți…

- Ant Group este fosta filiala a grupului Alibaba creat de celebrul Jack Ma și este al doilea gigant tech construit de acest antreprenor celebru, dupa platforma de online shopping Alibaba. Jack Ma spune ca este un adevarat miracol faptul ca o listare atat de mare se petrece in afara bursei de la New…

- ”Tehnologia blockchain va fi adoptata la scara larga in intreaga economie globala pana in 2025 si are potentialul de a creste PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari in urmatorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”. Potentialul tehnologiei…

- Noul produs Google va oferi partenerilor libertate deplina in privința alegerilor editoriale, selectarea conținutului și modul de prezentare. Gigantul american vizeaza cu aceasta inițiativa tocmai țarile unde campaniile impotriva modelului sau de business au fost cele mai energice. Pregatita…

- Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea in 2019, cu 14% mai mult decat in urma cu zece ani, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro, arata datele publicate joi de Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- Un magnat al apei imbuteliate și vaccinurilor a devenit cea mai bogata persoana din China intr-o zi care a fost marcata și de pierderi masive printre elita mondiala a tehnologiei. Valoarea neta a lui Zhong Shanshan a ajuns, miercuri, la 58,7 miliarde de dolari, cu 2 miliarde de dolari mai mult decat…

- Libia a pierdut 95% din veniturile din petrol. Veniturile au scazut de la 2 miliarde de dolari la 90 de milioane de dolari. Inchiderea terenurilor petrolifere are efecte dezastruoase, potrivit Mediafax.Vezi ș: India, Japonia, Germania si Brazilia readuc in atentie largirea Consiliului de Securitate…