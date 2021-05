Indienii, avertizaţi că balega şi urina de vacă nu îi feresc de Covid-19 Medicii indieni avertizeaza populatia tarii devastate de al doilea val al pandemiei ca folosirea balegii si urinei de vaca nu o fereste de Covid-19. Ei subliniaza ca nu exista dovezi stiintifice in acest sens si ca exista riscul raspandierii altor boli, relateaza Reuters, citata de News.ro . Pandemia de covid-19 devasteaza India, care inregistreaza oficial 22,66 milioane de imbolnaviri si 246,116 de morti. Insa unii experti avertizeaza ca acest bilant ar putea fi de cinci-zece ori mai mare si subliniaza ca oameni din intrega tara intampina dificultati in a gasi paturi la spital, oxigen si medicamente,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

