- ROBOR la trei luni a crescut la 2,79%, fata de 2,77%. Indicele ROBOR 3M atinge astfel maximul ultimilor trei ani si sapte luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 14 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,89%. ROBOR la sase luni a crescut la 2,92%, fata de 2,89%, […]

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,75%, de la 2,74% pe an cat era luni, potrivit...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 2,74%, de la 2,75% luni, iar indicii la 6, 9 si 12 luni au crescut, informeaza BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri de la 2,45% la 2,47%, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la valoarea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut pentru a treia zi consecutiva, ajungand miercuri la 2,42-. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut pana la 2,54-,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri pe piata interbancara la nivelul de 2,42%, de la 2,28% cat era marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceasta este a patra zi consecutiva de crestere pentru…

- Conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,22%, de la 2,13%, urmat si de indicii la sase si noua luni. Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României, indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a ramas stabil, miercuri, la 2,09%.Totuși, indicii la sase si noua luni au crescut usor.Astfel,…