- Actiunile au atins miercuri niveluri record la nivel global, dupa date sub asteptari referitoare la cresterea preturilor de consum din Statele Unite in luna iulie, care au atenuat temerile ca Rezerva Federala (Fed) va semnala foarte curand o reducere a achizitiilor de obligatiuni pentru stimularea…

- Premierul Florin Citu a confirmat miercuri ca, in urma cu 20 de ani, a fost amendat contraventional in Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenta alcoolului, subliniind ca a fost o greseala pentru care a platit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea sa isi vanda masina si sa circule…

- Presa recenta din China și Rusia abunda in articole care indica Statele Unite drept loc de origine a coronavirusului. Mai exact, un laborator militar, Fort Detrick, din statul Maryland, care a fost inchis in urma cu doi ani. Pretextul? Fort Detrick a fost inchis cu puțin timp inainte de izbucnirea pandemiei,…

- Alianta Pfizer/BioNTech intentioneaza sa solicite ”in urmatoarele saptamani” autorizarea pentru o a treia doza din vaccinul sau impotriva COVID -19, in special in Statele Unite si Europa, au declarat companiile intr-un comunicat, relateaza AFP. Aceasta doza de rapel este destinata sa ofere o protectie…

- India a inregistrat miercuri un nou record de 4.529 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, inca sub efectul unui al doilea val epidemic violent, in timp ce numarul de noi contaminari tinde sa scada, informeaza AFP și Axios, potrivit Agerpres . Numarul deceselor zilnice cauzate de boala a crescut…

- Țara se afla in prezent sub efectul celui de-a doilea val pandemic violent, numarul deceselor zilnice cauzate de aceasta infecție crescand de la o zi la alta, pe masura ce virusul s-a raspandit in mediul rural, acolo unde infrastructura sanitara este fie inexistenta, fie extrem de precara.De la inceputul…