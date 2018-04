Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Dmitri Medvedev a ordonat luni guvernului sa elaboreze contramasuri dupa ce SUA au impus vineri noi sanctiuni Moscovei, a relatat agentia Interfax, citata de Reuters. Medvedev a calificat...

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii.

- Statele Unite pot riposta la orice atac venti din partea Rusiei, a declarat seful Comandamentului strategic al armatei americane, generalul John E. Hyten. In cadrul unor audieri parlamentare, oficialul...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau…

- Oficialii serviciilor de informații americane dețin dovezi substanțiale ca agenții secreți, susținuți de autoritațile ruse, au comis atacuri asupra sistemelor electorale din șapte state in timpul alegerilor prezidențiale din 2016, sustine NBC News, care citeaza trei oficiali de rang inalt din ”comunitatea…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Kremlinul a declarat luni, prin purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, ca noul raport cu sanctiuni americane asteptat luni reprezinta o incercare de a influenta alegerile prezidentiale programate pentru martie in Rusia, dar ca aceasta nu va influenta votul, relateaza Reuters. ''Noi…

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…