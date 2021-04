Stiri pe aceeasi tema

- Indicii bursieri de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de luni la niveluri record, sustinuti de redresarea puternica a pietei muncii si a sectorului serviciilor din Statele Unite, care maresc asteptarile privind o revenire puternica a economiei americane, dupa pandemia de coronavirus, transmite…

- Acțiunile americane au avut evoluții favorabile luni, cu indicii Dow JOnes și S&P 500 la niveluri record, intrucat o runda de date economice pozitive a stimulat optimismul investitorilor pentru redeschiderea economica. Bursele asiatice au preluat impulsul, relateaza Reuters. Un sondaj…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, iar indicii Dow Jones si S&P 500 au atins niveluri record, in urma imbunatatirii estimarilor economice de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care a anuntat ca va mentine dobanzile aproape de nivelul…

- Fed anticipeaza pentru acest an o crestere a economiei americane de 6,5%, urmand ca avansul sa se tempereze in anii viitori, potrivit estimarilor trimestriale ale membrilor Comiterului Federal pentru Piata Deschisa. Estimarea a fost imbunatatita de la ritmul de 4,2% prognozat in decembrie. Previziunile…

- Indicele global MSCI, care reuneste performantele actiunilor in 50 de tari, dar in care o mare pondere o au actiunile americane, in special titlurile din sectorul tehnologiei, a avansat cu 0,57%. Indicele a consemnat cea mai buna evolutie saptamanala din ultimele trei luni. Randamentele titlurilor de…

- Bursele americane au inregistrat cresteri, joi, in contextul in care investitorii pariaza pe capacitatea administratiei Biden de a accelera revenirea economica a celei mai puternice tari din lume, potrivit Business Insider, citat de ZF și preluat de mediafax. Indicii americani au inchis sedinta…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat la niveluri record tranzactiile de miercuri, in ziua investirii in functie a presedintelui american Joe Biden, fiind sustinute de rezultatele solide raportate de Netflix, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit…

- Titlurile Netflix au avansat dupa ce compania de streaming a anuntat ca nu va mai avea nevoie sa imprumute miliarde de dolari pentru a-si finanta showurile si filmele. Si restul actiunilor din sectorul tehnologiei au evoluat in crestere. ”Este o zi a performantelor actiunilor din sectorul tehnologiei,…