Tranzacțiile au fost pe verde total, vineri, la Bursa de Valori București, cu excepția indexului BET-FI, al societaților de investiții financiare, care se depreciase cu 0,83 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,35 la suta, pana la 18.105 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost de 31.041.118 lei (6.236.913 euro), fiind […] The post Indicele SIF, in scadere puternica, la jumatatea zilei, in tranzacțiile Bursei de la București appeared first on Puterea.ro .