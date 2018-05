Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,54%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile…

- Indicele ROBOR a crescut la 2,46% joi, un nou record al ultimilor patru ani, dupa ce miercuri indicatorul atinsese 2,42%, potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 24 octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, marti, la 2,09-, de la 2,08- luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a ramas…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Robor la trei luni, principala referinta pentru creditele in lei, a facut astazi un salt, la 2,03%, de la 1,99%, decizia de ieri a BNR de majorare a dobanzii de politica monetara reflectandu-se in evolutia pietei. Robor la 6 luni a crescut de asemenea, de la 2,27% la 2,33, iar…