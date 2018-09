Indicele ROBOR scade semnificativ pe scadentele scurte, insa nu si pe cele pe termen lung: cat este ROBOR la 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat, miercuri, pe piata interbancara cu 0,02 puncte procentuale, la 3,29% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), ...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la valoarea de 3,28%, de la 3,30%, cat inregistra vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Analistii economici anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a inflatiei de 4,66%, o crestere a ratei medii ROBOR, la trei luni, pana la 4,16%, precum si un curs de 4,7688 pentru un euro, releva Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna iulie, publicat vineri de CFA Romania. Conform…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la valoarea de 3,33%, de la 3,36%, cat inregistrase marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Citește și: Ce este ROBOR și cum se calculeaza Si indicele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la valoarea de 3,36%, de la 3,40%, cat inregistrase luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- In mai, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,4% fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la 2.704 lei, dar cresterea reala a fost de 8,5%. In iunie, indicele castigului salarial real (castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum - n.r.) fata de aceeasi luna a anului…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la valoarea de 3,40%, de la 3,47%, cat inregistrase vineri, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda…

- ROBOR-ul - cel puțin pe termen scurt, pana intr-o luna - va scadea. Cel pe termen mai indelungat - trei luni, șase luni - s-ar putea sa mai creasca, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, precizand insa ca este o prognoza personala.Isarescu a precizat, la un briefing…