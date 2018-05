Indicele ROBOR la trei stagnează la 2,54% Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,54%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Vineri, indicele a crescut la 2,54%, cel mai mare nivel din 20 octombrie 2014, când a fost 2,62%. Totodată, valoarea indicelui ROBOR la şase luni a scăzut luni la 2,63%. Vineri, indicele a crescut la 2,65%, cel mai mare nivel din 27 octombrie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

