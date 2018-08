Indicele ROBOR la trei luni crește din nou, după câteva zile de scădere Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat, miercuri, pe piata interbancara cu 0,02 puncte procentuale, la 3,29% pe an, reiese din datele BNR. Potrivit BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 22 august 2017, indicatorul era la 0,90% pe an. În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut la 3,43% pe an, de la 3,42% marţi. ROBOR la nouă luni,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

