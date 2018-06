Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,14%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,13%, cel mai mare nivel din septembrie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro. ROBOR la trei luni este indicatorul principal in…

- Indicele ROBOR se apropie vertiginos de pragul psihologic de 3%, inregistrand, joi, un nou maxim istoric in ultimii ani. Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,95%, cel mai mare nivel din octomrie 2014, potrivit datelor…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut 2,92%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie news.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,74% pentru a doua zi consecutiv, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), anunta News.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Creșterea indicelui ROBOR nu este o grija pentru romanii care au credite, susține Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Deși nu neaga ca un ROBOR crescut inseamna rate mai mari, Adrian Vasilescu a declarat ca cele mai afectate sunt bancile care au…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 27 octombrie 2014, potrivit datelor publicate de BNR. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la…

- Indicele Robor la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni brusc la 2,22%, de la nivelul de 2,13% inregistrat vineri, potrivit datelor publicate luni de Banca Naționala a Romaniei.. Acesta este cel mai mare nivel al indicelui din ultimul an…