Indicele ROBOR la trei luni a urcat la 2,10%, cel mai ridicat nivel din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Ratele in lei de la banci, la cel mai inalt nivel din 2021. Indicele ROBOR a crescut de pe o zi pe alta de la 1,81% la 2,07 Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat astazi la 2,10%, cel mai ridicat nivel…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 2,10% pe an, de la 2,07% pe an cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata Agerpres. La debutul anului 2019,…

- Euro a ajuns vineri, 3 septembrie, la 4,94 de lei la cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), fiind pentru prima data cand moneda atinge aceasta valoare. Euro a inceput ziua la 4,9380 lei – 4,9400 lei, fata de 4,9386 lei, cursul anuntat de BNR in sedinta precedenta. Euro a crescut si a atins cel mai…

- Numarul infractiunilor bazate pe ura din Statele Unite a crescut anul trecut la cel mai inalt nivel din mai mult de un deceniu, determinat de o crestere a agresiunilor care vizeaza victimele afro-americani si victimele de origine asiatica, a raportat FBI luni, transmite Reuters, informeaza News.ro.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue – o mare durere de cap pentru Banca Centrala Europeana(BCE) si pentru investitori. Potrivit estimarilor Oficiului European de Statistica (Eurostat),…

- Numarul infractiunilor bazate pe ura din Statele Unite a crescut anul trecut la cel mai inalt nivel din mai mult de un deceniu, determinat de o crestere a agresiunilor care vizeaza victimele afro-americani si victimele de origine asiatica, a raportat FBI luni, transmite Reuters.

- Unul dintre romanii aflați in Afganistan a fost extras cu ajutorul aeronavei Forțelor Aeriene Romane. Operațiunea de salvare este mult mai dificila decat s-a preconizat. Intrarile in aeroportul din Kabul sunt controlate de talibani. Imagini aparute pe internet arata ca militanții disperseaza cu focuri…

- Increderea in economia zonei euro a urcat in luna iulie la cel mai ridicat nivel din istorie, odata cu reluarea afacerilor pe fondul eliminarii restrictiilor impuse din cauza coronavirusului, transmite Bloomberg. Potrivit datelor publicate joi de Comisia Europeana, in luna iulie 2021, indicele…