- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat joi la 4,73%, in crestere fata de miercuri, cand indicele a atins 4,71%. La inceputul acestei luni, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 4,60%, in timp…

- Cele mai recente informații venite miercuri, 23 martie, de la Banca Naționala a Romaniei (BNR) nu sunt deloc liniștitoare pentru cei care au de platit rate. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou. A ajuns,…

- ROBOR a crescut semnificativ si a atins cele mai mari valori din vara anului 2013 si pana acum. Indicele ROBOR la trei luni a crescut la 4,49%, fata de 4,39%, valoarea din sedinta precedenta si a atins cea mai ridicata valoare din 1 august 2013 si pana acum. Citește și: Parchetul General cauta doi…

- ROMANII PLATESC RATE TOT MAI MARI- Indicele ROBOR la 3 luni - 4,36% saptamana asta- Indicele ROBOR la 6 luni- 4,42 %- Indicele ROBOR la 12 luni - 4,52%- Creștere cu 50% fața de anul trecut- Ratele romanilor mai mari și cu 1.000 de leiSursa: BANCA NAȚIONALA A ROMANIEI

- Valoarea indicelui ROBOR la 3 luni, in creștere semnificativa Foto Agerpres Indicele ROBOR la 3 luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a urcat la 3,55% pe an, de la 3,29, cât a fost ieri - conform datelor…

- Conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri. O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat astazi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost ieri , conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…