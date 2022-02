Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii nouă ani Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,78% pe an, de la 3,61% anterior, atingand, astfel, cel mai mare nivel din ultimii noua ani, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel similar al indicelui ROBOR , de 3,78% la trei luni a mai fost consemnat in data de 16 septembrie 2013. La debutul anului 2020, indicele ROBOR la trei luni era 3,19% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 1,98%. Indicele la șase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

