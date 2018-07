Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca miercuri pe piata interbancara, ajungand la 3,34% pe an, de la 3,27% pe an, marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la…

- ROBOR la trei luni a crescut astazi la 3,27%, fata de 3,24%, maximul ultimilor patru ani si patru luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 5 martie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 3,37%. ROBOR la sase luni a crescut la 3,32%, nou maxim al ultimilor patru ani si trei luni (13…

- Indicele ROBOR a crescut la 2,90% luni, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Vineri, indicele a urcat la 2,89%, in contextul in care turbulențele politice afecteaza Romania. In funcție de indicele ROBOR sunt calculate dobanzile…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni pe piata interbancara, ajungand la 2,85% pe an, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a fost înregistrată pe 14 octombrie 2014, respectiv…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost inregistrata pe 16…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,49%, de la 2,47% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiată a fost înregistrată…

- BNR a atras din piata 18 miliarde de lei, la o dobanda medie de 2,25%, printr-o operatiune de retragere de depozit derulata astazi, aceasta fiind a doua masura de acest tip din aceasta luna, dupa o pauza de 7 ani. Prin operatiunea similara din 16 aprilie, Banca Centrala a atras 18,66 miliarde…

- Un nou salt spectaculos al ROBOR la 3 luni pe fondul inflatiei tot mai accentuate. Indicele a crescut luni la 2,22% pe an, de la 2,13% pe an in sedinta precedenta (plus 0,09 puncte). Este cel mai ridicat nivel din momentul in care indicele a revenit pe...