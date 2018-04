Indicele ROBOR, la cel mai mare nivel din 2014. Românii plătesc rate mai mari la creditele în lei Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cat era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si jumatate. O valoare apropiata de nivelul de marti a acestui indice a fost inregistrata in 27 octombrie 2014, respectiv 2,33%.



In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut pana la 2,52%, de la nivelul de 2,49% inregistrat luni. De asemenea, ROBOR la noua luni, care… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cat era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si jumatate, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, conform Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similară a acestui indice a fost înregistrată…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,13%, de la 2,07%, urmat de indicii la sase si noua luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a ramas stabil, miercuri, la 2,09%, dar indicii la sase si noua luni au crescut usor, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat…

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,42%, de la 2,41%. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni,…