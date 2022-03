Stiri pe aceeasi tema

- Cresc ratele romanilor. ROBOR ajunge la cea mai ridicata valoare din ultimii 8 ani Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,57% pe an, de la 3,56% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri, 18 februarie, la 3,57% pe an, de la 3,56% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).O valoare superioara a indicelui…

- Cresc ratele la credite. Indicele ROBOR la 3 luni a atins maximul ultimelor 33 de luni Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate inainte de mai 2019, a urcat miercuri la 3,29% pe an, potrivit informatiilor publicate de Banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni crește constant, ajungand la maximul ultimelor 22 de luni! Ratele la credite se vor mari. Potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate pana in mai 2019, a…

- Cresc ratele romanilor: Indicele ROBOR a atins maximul ultimelor 22 de luni Cresc ratele romanilor: Indicele ROBOR a atins maximul ultimelor 22 de luni Potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei, Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate pana in mai 2019, a crescut luni la 3,19% pe an, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a revenit marti pe crestere, urcand la 3,07%, dupa ce stagnase la 3,05% incepand de saptamana trecuta. Potrivit Ziaului Financiar, ROBOR la 3 luni a atins pragul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca astazi la 3,05% pe an, de la 3,03% in ziua precedenta, arata datele BNR.