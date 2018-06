Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,16%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,14%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Indicele ROBOR se apropie vertiginos de pragul psihologic de 3%, inregistrand, joi, un nou maxim istoric in ultimii ani. Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,95%, cel mai mare nivel din octomrie 2014, potrivit datelor…

- Scade numarul magistraților care susțin ca proiectele de modificare a Legilor justiției trebuie retrase pana la o eventuala avizare a lor de catre Comisia de la Veneția. Daca, in octombrie anul trecut, peste 2.000 de procurori și judecatori ii cereau, intr-un memoriu, ministrului Tudorel Toader, ca…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cat era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si jumatate, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Indicele Robor la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni brusc la 2,22%, de la nivelul de 2,13% inregistrat vineri, potrivit datelor publicate luni de Banca Naționala a Romaniei.. Acesta este cel mai mare nivel al indicelui din ultimul an…

- Șeful Secției a II-a din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, procurorul Marius Bulancea, a clasat la inceputul acestei luni un dosar penal in care vizat de cercetari era guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Dosarul penal inchis acum a inceput in octombrie 2016 cand un fost…