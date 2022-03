Indicele ROBOR la 3 luni, o nouă creștere. La ce valoare a urcat miercuri Cele mai recente informații venite miercuri, 23 martie, de la Banca Naționala a Romaniei (BNR) nu sunt deloc liniștitoare pentru cei care au de platit rate. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou. A ajuns, miercuri, la 4,55% […] The post Indicele ROBOR la 3 luni, o noua creștere. La ce valoare a urcat miercuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

