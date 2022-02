Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut vineri la 3,78%, de la 3,61% joi si a ajuns, astfel, la cel mai mare nivel din ultimii noua ani. La inceputul acestui an, ROBOR la trei luni era la 3,02% iar speciaștii opineaza ca acesta iși va continua creșterea. Indicele este folosit pentru stabilirea ratelor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,57% pe an, de la 3,56% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate inainte de mai 2019, a urcat miercuri la 3,29% pe an, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut la 3,19%, de la 3,11% vineri și dupa o perioada de acalmie de la jumatatea lunii ianuarie, cand se stabilizase la 3,05%. Robor la 3 luni a depașit pragul…

- Decizia BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 1,75 la 2% nu a avut ca efect aprecierea leului dar a impulsionat indicii ROBOR, care au atins noi maxime ale ultimilor aproape doi ani.. Cursul euro a crescut de la 4,9439 la 4,9452 lei, in timp ce tranzacțiile se realizau in culoarul 4,942…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca astazi la 3,05% pe an, de la 3,03% in ziua precedenta, arata datele BNR.

- Efectul guvernarii anterioare incepe sa-si arate coltii. Masurile anapoda luate de fosta guvernare au dus la o situatie economica pe care romanii nu si-au dorit-o, dar de care nu pot scapa. S-a ajuns ca indicele Robor, in functie de care se calculeaza ratele creditelor in lei la 3 luni, sa atinga 3,01…