- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut vineri la 3,19% pe an, dupa ce a incheiat anul 2019 la o cotatie de 3,18% pe an, conform datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an. Indicele la 6 luni,…

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,36%, in al treilea trimestru, de la 2,66% in al doilea trimestru, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,16%, cel mai mare nivel din ultimele 5 luni, potrivit datelor publicate, joi, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni a urcat de la 3,14% la 3,16%, cel mai mare nivel din…

- Indicele ROBOR la 3 luni a urcat marti la 3,14% pe an, dupa ce luni a crescut la 3,12%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,04% pe an. Indicele…

- Indicele ROBOR la 3 luni a urcat joi la 3,09% pe an, dupa ce miercuri a crescut la 3,07%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,04% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat…

- Indicele ROBOR la 3 luni a urcat miercuri la 3,07% pe an, dupa ce mai multe zile a stagnat la 3,05%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,04% pe an.…

- Bucuresti, 19 nov /Agerpres/ - Indicele ROBOR la 3 luni a urcat marti la 2,98% pe an, de la 2,97%, cotatie anuntata cu o zi in urma, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut…