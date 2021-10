Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a apreciat miercuri, 6 octombrie, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9483 lei, in scadere cu 0,02 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9485 lei.Pe de alta parte, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a fost cotat…

- Existența unui decalaj in calcularea Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) poate constitui un avantaj. Persoanele cu o buna educație financiara pot determina daca IRCC va scadea sau va crește, pe baza indicatorilor pe care ii primesc in lunile anterioare. Așa incat, beneficiarii…

- IRCC sau Indicele de Referința pentru Creditele Consumatorilor a fost stabilit de Guvernul Romaniei in 2019 ca o soluție pentru ROBOR-ul care crește de la o luna la alta și care influențeaza creditele cu dobanzi variabile.Ziare.com iți explica in cadrul rubiricii Banii tai ce reprezinta și…

- Poate te-ai intrebat ce se intampla cu depozitul tau bancar in cazul in care institutia financiara intra in imposibilitate de a-și onora obligațiile? Este foarte important sa stii ca orice depozit bancar pe care il faci in Romania este protejat prin Fondul de Garantare.Ziare.com iti explica…

- Te-ai decis ca contractezi un credit imobiliar cu dobanzi variabile. Acest tip de credit iți ofera posibilitatea de a beneficia de o eventuala ieftinire a finanțarilor, insa exista și riscul ca, in cazul in care dobanzile cresc, sa fii nevoit sa platești rate tot mai mari la credit.Daca in…

- Ai facut un credit și te-ai gandit sa rambursezi anticipat ca modalitate de micșorare a datoriilor. Ideal ar fi sa faci aceasta mutare cat mai la inceputul creditului, deoarece dobanzile și comisioanele se aplica la sold. Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii tai cum poți rambursa…

- Pornind de la ceea ce declara Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, in urma cu ceva ani, prin faptul ca un credit de consum acordat pe o perioada mai mare de cinci – șapte ani „nu iși are rostul” și "este un nonsens", astazi, vom puncta cateva idei care s-ar putea sa iti fie de folos…

- Ai planuri de foarte multa vreme sa-ți cumperi o casa. Poate chiar sa iți construiești una sau sa o renovezi și ai nevoie de o suma de bani destul de maricica. Creditul ipotecar iți pare cea mai buna soluție. Nu ai foarte multe detalii despre creditul ipotecar, dar vrei sa te documentezi și…