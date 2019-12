Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut luni la 3,18% pe an Indicele ROBOR la 3 luni a scazut luni la 3,18% pe an, dupa ce vineri coborase la 3,20%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila a coborat la 3,24%, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 3,31% pe an.



Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al doilea trimestru, este de 2,66% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

