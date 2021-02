Este cel mai scazut nivel al ROBOR la 3 luni dupa 29 septembrie 2017, cand a atins 1,57%. Indicele ROBOR la 6 luni sa scazut de la 1,64% la 1,63%. Este cel mai scazut nivel al ROBOR atins dupa 29 septembrie 2017, cand indicatorul a fost de 1,69%. Consiliul de administratie al BNR, intrunit pe 15 ianuarie 2021, a hotarat reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021, reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1% pe an, si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard)…