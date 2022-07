Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 7,36%. Cea mai mare valoare din februarie 2010 Indicele ROBOR la 3 luni a avut o creștere importanta la acest sfarșit de saptamana. Acesta a urcat vineri la cea mai mare valoare din februarie 2010. Indicele ROBOR la trei luni a atins cea mai mare valoare din mai 2010. Și ROBOR la 6 luni a ajuns la cel mai ridicat nivel din februarie 2010. ROBOR la trei luni a crescut la 7,36%, fata de 7,21%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din 7 mai 2010 si pana acum. ROBOR la sase luni a crescut la 7,54%, fata de 7,38%, nivelul din sedinta precedenta, si a atins cea mai mare valoare din 5 februarie 2010 si… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 7,21% pe an, de la 7,18% pe an, miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,25%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 7,16% pe an, de la 7,14% pe an, luni, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 27 iulie 2010, respectiv 7,18%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 6,87% de la 6,79%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara, de 6,86%, nu a mai fost inregistrata din 9 iunie 2010. La inceputul anului indicele…

- Indicele ROBOR la trei luni iși continua creștere. Și a urcat astazi la 6,41%, cea mai mare valoare inregistrata din noiembrie 2011. La inceputul anului, indicatorul era 3,02%. Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile creditelor in lei acordate inainte de luna mai 2019, a…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum, in lei, cu dobanda variabila, a urcat, astazi. De la 6,18 la 6,26% pe an, dublu fata de inceputul anului. Nivelul atins astazi este cel mai mare din ultimii aproape 10 ani, potrivit Bancii Nationale a Romaniei. ROBOR…

- Primaria Sacele va investi aproape 3 milioane de lei in echipamente IT . Astfel, sacelenii vor fi scutiți de drumuri la ghișee iar solicitarile se vor face mult mai simplu. In aceasta saptamana, primarul Municipiului Sacele, Virgil Popa , a semnat un contract de finanțare europeana privind realizarea…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 5,93% pe an. De la 5,90% pe an in sedinta precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat a fost inregistrat pe 29…

- Romanii care vor decide sa amane plata ratelor vor plati mai mult, iar dobanzile vor fi mai mari. Este avertismentul specialiștilor in domeniu, dupa creșterea ROBOR. Aceștia spun ca cei care vor cere o amanare vor alimenta și mai mult inflația pentru ca vor folosi acești bani pentru consum. ROBOR creste…