Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 5,07% pe an, de la 5,01% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri, 29 aprilie, la 4,95% pe an, de la 4,88% pe an, joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Este cel mai mare nivel inregistrat dupa…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,25% pe an, de la 4,03% pe an vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ROBOR creste semnificativ vineri. Ambii indici (la trei si sase luni) au atins cele mai mari valori din martie 2020 si pana acum. ROBOR la trei luni a crescut la 3,11-, fata de 3,05-, si a atins cel mai ridicat nivel din 20 martie 2020 si pana acum. ROBOR la sase luni a crescut la 3,28-, fata de 3,23-,…