Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la valoarea de 3,36%, de la 3,40%, cat inregistrase luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la valoarea de 3,40%, de la 3,47%, cat inregistrase vineri, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la valoarea de 3,41%, de la 3,39%, cat inregistrase vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicelui ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, si-a reluat usor cresterea miercuri, la 3,37-, de la 3,35- cat inregistra marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat si vineri la valoarea de la 3,35%, cat inregistrase miercuri si joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, si-a continuat scaderea miercuri pana la valoarea de 3,35%, de la 3,36% cat inregistrase marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut substantial luni pana la 3,24%, o cifra la care nu s-a mai aflat de pe data de 14 octombrie 2013, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Si indicele ROBOR la 6…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri (27 iunie) piata interbancara la 3,15% pe an, de la 3,14% cat a fost marți, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost…