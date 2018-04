Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, miercuri, la 2,10%, de la 2,09% cat inregistra marti, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Continuarea pe ZFCorporate…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…