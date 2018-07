Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut substantial luni pana la 3,24%, o cifra la care nu s-a mai aflat de pe data de 14 octombrie 2013, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 3,15%, de la 3,16%, in timp ce indicele la 6 luni a urcat, iar cei cu scadente la 9 si 12 luni au stagnat, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut usor joi la 3,16%, de la 3,15% cat inregistrase miercuri, in timp ce indicii la 6,9, si 12 luni au ramas constanti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR urca din nou, la toate categoriile de scadente. ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,14%, de la 3,13% cat inregistra luni, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din […]

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,14%, de la 3,13% cat inregistra luni, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din seriile de date ale Bancii Nationale a Romaniei - BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,54%, de la 2,49% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, atinge un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, acesta ajungand la 2,47% pe an, de la 2,45% pe an cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citate de Agerpres.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, conform Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…