- Conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri. O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5- pe an, de la 2- pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. "Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 9 februarie…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, s-a majorat la 3,11%, cel mai mare nivel inregistat in pandemie. Creșterea are loc dupa perioada de acalmie de la jumatatea lunii ianuarie, cand se stabilizase la 3,05%.…

- Consiliul de administratie al BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an incepand din 11 ianuarie. Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, sub impactul socurilor pe partea ofertei, iar evolutia pandemiei si a masurilor…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta luni a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an, de la 1,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2022, a transmis institutia. Alte decizii se refera la ”extinderea coridorului…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit in ședința, luni, 10 ianuarie 2022, și a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie, de politica monetara, la nivelul de 2,00 la suta pe an, incepand din 11 ianuarie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se reunește, luni, intr-o ședința in care ar putea decide o noua majorare a ratei dobanzii de politica monetara, aflata in prezent la nivelul de 1,75% pe an. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis anterioara majorare…

- Lira turceasca s-a prabușit luni cu pâna la 7% în doar câteva minute, atingând un nou nivel mini record de aproape 15 unitați pentru un dolar, moneda fiind lovita de îngrijorarile legate de riscanta politica economica a președintelui Tayyip Erdogan și de perspectivele unei…