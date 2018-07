Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,36%, dar indicele ROBOR la sase luni a crescut la 3,49%, cel mai mare nivel din martie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca joi pe piata interbancara, ajungand la 3,16% pe an, de la 3,15% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similară a ROBOR la…

- ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcție de care se calculeaza dobânzile variabile la creditele în lei. Vineri, acesta trecute pragul de 3%, pâna la 3.09%. Luni, indicele a crescut la 3,13%, cel mai mare nivel din 7 mai 2014, când a fost…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,92%, de la 2,90% vineri, nivel pe care l-a mai atins pe 13 octombrie 2014 informeaza BNR.

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,87%, maximul ultimilor trei ani si sapte luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 14 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,89%. ROBOR la sase luni a crescut la 2,98%,maximul ultimilor trei ani si opt luni (3 octombrie 2014 cand BNR a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni pe piata interbancara, ajungand la 2,85% pe an, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a fost înregistrată pe 14 octombrie 2014, respectiv…

- Romanii pierd bani din cauza inflației și a ratelor pentru creditele in lei, care cresc intr-un ritm galopant. BNR a majorat prognoza de inflatie pentru finalul anului la 3,6%, fața de 3,5 cat estima pana acum.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, atinge un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, acesta ajungand la 2,47% pe an, de la 2,45% pe an cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare…