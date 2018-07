Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la valoarea de 3,39%, de la 3,36%, cat inregistrase joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicelui ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la valoarea de 3,39%, de la 3,36%, cat inregistrase joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Indicelui ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la valoarea de 3,36, de la 3,37%, cat inregistrase miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit Mediafax.Indicelui ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut spectaculos luni, 2 iulie, la 3,24%, de la 3,15%, ajungand la un nou record al ultimilor 4 ani si jumatate. Indicele Robor la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,14%, de la 3,13% cat inregistra luni, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din seriile de date ale Bancii Nationale a Romaniei - BNR.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,13%, de la 3,09% cat inregistra vineri, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din seriile de date ale Bancii Nationale a Romaniei – BNR. Indicele…

- Datele publicate, luni, de BNR arata ca indicele ROBOR la 3 luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a crescut din nou.Astfel, indicele la 3 luni a crescut luni la 2,85%, de la 2,83% cât înregistra vineri,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,75%, de la 2,74% luni,urmat de indicele la 9 luni, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in…