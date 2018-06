Indicele ROBOR iși continua creșterea fulminanta in detrimentul a milioane de romani care au contractat credite in moneda naționala. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,85%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a The post Indicele ROBOR continua sa creasca vertiginos. atingand un nou record appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .