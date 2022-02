Indicele ROBOR continuă să crească. Cifrele s-au aflat, luni, de la BNR! Romanii care au credite la banci și au de platit rate stau cu ochii pe anunțurile venite de la Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni s-a aflat ca indicele ROBOR la 3 luni, cel in funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei, a crescut din nou. Și a urcat la 3,83 […] The post Indicele ROBOR continua sa creasca. Cifrele s-au aflat, luni, de la BNR! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

