Indicele ROBOR, cel mai mic din ultimii 3 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile interbancare au continuat sa scada, motiv de bucurie pentru cei care au credite in lei, semn ca inflația scade. Vineri, ar urma sa se desfașoare prima ședința din acest an a Cpnsiliului de Administrație al BNR, unde s-ar putea decide reducerea dobanzii de politica monetara, care stagneaza…

- Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 1,85% pe an, de la 1,91% pe an cat a fost ieri, si aproape la jumatate de cat era la inceputul anului 2019 (2,99%) sau 3,19% cat era in aceeasi perioada a a anului trecut, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOP…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la randul sau de la 2,04% la 1,99%, nivel la care s-a aflat ultima oara pe 16 octombrie 2017. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii pentru…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, s-a mentinut marti la 2,04%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 2,10% la 2,09%. Consiliul de…

- Indicele ROBOR la 6 luni a scazut in schimb de la 2,11% la 2,10%. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si rata dobanzii aferente…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romania au emis un nou curs valutar. Vezi evoluția cotațiilor monedelor de circulație internaționala și a indicelui ROBOR? Cum ne vor surprinde azi, 28 octombrie, noile valori? Curs valutar BNR pentru miercuri, 28 octombrie Indicele ROBOR din cursul anterior nu a…

- Indicele ROBOR la 6 luni a urcat in schimb de la 2,11% la 2,12%. Pe 5 august, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu 6 august, dar si de reducere a ratei dobanzii pentru…

- Redresarea economiei globale dupa pandemia de coronavirus este fragila si inegala, multe economii emergente inregistrand probleme grave, potrivit celui mai recent indice Brookings-FT, relateaza Financial Times preluat de news.roVezi și: Raluca Pruna, furtunoasa in cazul Laurențiu Baranga:…