- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 6,87% pe an, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 29 iulie 2010, respectiv 6,92%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 6,15% pe an, de la 6,13% pe an, joi, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 5 decembrie 2012, respectiv 6,16%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Vești deloc ușor de primit de catre romanii cu credite, care au de platit rate la banci. Indicele ROBOR la 3 luni a continuat sa creasca, fața de prima zi a acestei saptamani. Cel puțin asta reiese din informațiile venite marți, 24 mai, de la Banca Naționala a Romaniei (BNR). Astfel, ROBOR la 3 luni,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,52- pe an. Vineri, valoarea acestuia era de 5,50-, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mare nivel atins de indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37% pe an, de la 5,21% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- ROBOR la 6 luni a ajuns la 5,28%, iar cel la un an la valoarea de 5,36%, potrivit datelor publicate joi de Banca Naționala a Romaniei. Valoarea ROBOR la 3 luni este cea mai mare din ultimii 9 ani. Pe 29 martie 2013 indicele a depașit acest prag, fiind cotat la 5,2%.La inceputul anului 2021, ROBOR se…

- Tot mai mulți analiști susțin tare și raspicat ca bancile sunt ținute in brațe de statul roman intr-un mod exagerat. Nu era suficient ca avem cele mai mari dobanzi din spațiul UE, acum clienții sunt surprinși neplacut la fiecare trei luni ca platesc rate uriașe la creditele imobiliare din cauza creșterii…

- Romanii cu credite la banci urmaresc cu sufletul la gura veștile despre valoarea indicelui ROBOR. In prima zi a acestei saptamani s-a aflat o veste deloc buna – și anume aceea ca indicele ROBOR la 3 luni a continuat sa creasca, depașind pragul de 5% pe an. Informațiile facute publice de Banca Naționala…