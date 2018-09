Indicele principal al BVB a fost pe plus, n timp ce piețele…

I​ndicii MSCI pentru pietele internationale afișeaza scaderi mari, de -8% pentru pietele emergente și -15% pentru cele de frontiera, la finalul primelor opt luni din acest an, in timp ce indicele principal al Bursei de Valori București (BVB) a avut un plus de 4,4%, reiese dintr-un comunicat de presa al operatorului pieței de capital romanești.