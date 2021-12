Stiri pe aceeasi tema

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…

- Randamentele titlurilor de Trezorerie au fost sustinute de datele care au aratat cresterea cheltuielilor de consum, intensificarea activitatilor fabricilor si accelerarea inflatiei, toate acestea alimentand asteptarile ca Rezerva Federala ar putea incepe restrangerea politicii monetare relaxate mai…

- Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 2,2%, cel mai mare declin zilnic din ultimele doua luni. Cresterea randamentelor titlurilor de Trezorerie americane semnaleaza ca investitorii se pregatesc pentru dobanzi mai mari si riscul unei inflatii persistente. Componenta actiunilor din sectorul…

- Pretul mediu al unui bilet de avion platit de turistii romani in aceasta vara a fost de 147 de euro, in crestere cu 35% fata de tariful mediu inregistrat in 2020. Printre orasele preferate de romani pentru concedii se afla Paris, Londra sau Madrid, insa s-a observat si o preferinta clara pentru destinatii…

- Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,6%, marcand cel mai declin din ultimele doua saptamani dupa ce datele au aratat ca economia SUA a creat in august cele mai putine locuri de munca din ultimele sapte luni. De asemenea, actiunile globale au scazut dupa publicarea datelor respective. Componenta…