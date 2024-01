Stiri pe aceeasi tema

- Indicele companiilor producatoare de bunuri de uz casnic a crescut cu 5,2%, in timp ce actiunile tehnologice au scazut cu 0,7%, cedand o parte din castigurile recente. In ciuda unui inceput de an socant, o saptamana cu evolutii bune ale actiunilor a dus indicele regional Stoxx 600 la cel mai inalt nivel…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 2,9% in decembrie, comparativ cu 2,4% in noiembrie, iar analistii se asteapta sa ramana la un nivel ridicat la inceputul acestui an, atenuand presiunile asupra Bancii Centrale Europene (BCE) pentru a incepe reducerea dobanzilor, transmite Reuters.Cifra…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat anul2023 in crestere cu 12,64% fata de anul precedent, dupa un declin de 12,9% in 2022. Vineri, indicele Stoxx 600 a avansat cu 0,1% si aproape toate sectoarele au fost in crestere, pe fondul unor tranzactii slabe. Pietele din Londra au inchis devreme, iar indicele …

- Indicele regional Stoxx 600 a crescut cu 0,6% pana la inchidere, actiunile miniere inregistrand o schimbare brusca de directie, pentru a urca cu 1,6%. Componenta automobilelor a crescut, de asemenea, cu 2,2%, in timp ce actiunile de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele blue chip DAX al Germaniei…

- Unda de șoc in Europa: bursele au crescut joi si au inregistrat in noiembrie cea mai buna evolutie din ianuarieBursele europene au inchis joi in crestere, incheind o luna plina de fluctuatii, in timp ce investitorii au evaluat date privind inflatia din zona euro care sugereaza ca presiunile exercitate…

- In conditiile in care impactul inaspririi politicii monetare de catre BCE continua sa produca efecte, veniturile gospodariilor si ale companiilor, precum si finantele publice ar putea resimti efecte suplimentare, daca economia continua sa aiba o evolutie dezamagitoare, se arata intr-un raport al BCE."Perspectivele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,4%. Actiunile tehnologice au avut cea mai mare crestere, cu 2%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au incheiat sesiunea in teritoriu pozitiv. Nivelul sub asteptari al inflatiei din SUA, pentru luna octombrie, anuntat marti,…

- Pietele bursiere europene au inchis luni in crestere, in pofida volatilitatii continue din Orientul Mijlociu, investitorii monitorizand date economice din Germania si asteptand in aceasta saptamana date economice in SUA, transmite CNBC. De asemenea, bursele de pe Wall Street au crescut spectaculos,…