Indicele Olivier. Cît va costa salata ta preferată anul acesta? Pregatirea principalului fel de mincare de Revelion din acest an va avea pentru locuitorii Moldovei un preț frumușel, relateaza eNews. Pentru doar o duzina de oua, va trebui sa platești cel puțin 40 de lei, adica cu aproape 65% mai mult decit anul trecut. Cartofii și morcovii costa aproximativ 9-10 lei. 16-20 de lei costa o cutie de mazare verde cintarind ceva mai mult de 400 de grame. Alți 25- Citeste articolul mai departe pe noi.md…

