Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat joi rezultatele indicelui economiei si societatii digitale (DESI) 2022, care urmareste progresele inregistrate in domeniul digital in statele membre ale UE, iar Romania se situeaza pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE, cu un scor de 30,6 puncte,

- ”Trebuie sa investim in inovare daca ne dorim dezvoltarea de industrii cu valoare adaugata. Romania are mult de recuperat fata de progresul evident al tarilor mult mai dezvoltate din Europa. Este nevoie de o distributie echilibrata a investitiilor, in contextul principiului solidaritatii la nivelul…

- Comisia Europeana a adoptat vineri, 1 iulie, o decizie care permite statelor membre sa renunte temporar la taxele vamale si la TVA pentru importul din tari terte de alimente, paturi, corturi, generatoare electrice si alte echipamente care contribuie la salvarea de vieti destinate ucrainenilor afectati…

- Al doilea caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania, marți, la un barbat in varsta de 32 de ani, iar in cele 27 de state membre ale UE au fost confirmate circa 900 de cazuri de variola maimuței pana acum. Investigațiile de laborator au confirmat marți, cel de-al doilea caz de variola […]

- In ziua de 10 iunie, Comisia Europeana a publicat sondajul sau anual Eurobarometru Flash privind introducerea monedei euro in statele membre care nu au adoptat inca moneda comuna, desfașurat in perioada 20-29 aprilie 2022 in Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania și Suedia. Noul sondaj…

- Uniunea Europeana (UE) pregateste achizitii in grup de vaccinuri si tratamente impotriva variolei maimutei (”monkeypox”), a anunțat, vineri, Comisia Europeana, precizand ca ”procedurile exacte” de procurare ”urmeaza sa fie stabilite impreuna cu statele membre in zilele urmatoare”, relateaza AFP. Organismul…

- Comisia Europeana a publicat joi, 19 mai, cea de-a zecea ediție a Tabloului de bord al UE privind justiția 2022, o prezentare anuala consacrata care ofera date comparative privind eficiența, calitatea și independența sistemelor de justiție din statele membre. Pentru prima data, tabloul de bord din…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Comisia Europeana ar urma sa indemne statele membre sa ia masuri excepționale in eventualitatea unei potențiale opriri a livrarilor de gaze rusești, iar plafonarea prețurilor la gaze in piața ar fi una dintre ele. Intr-un document de poziție care urmeaza sa fie adoptat miercuri…