Bucureștiul si toate judetele raman in scenariul verde din punct de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2. Rata de infectare la nivel național a coborat la 0,14, iar cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este in judetele Prahova – 0,25 si Alba – 0,24, potrivit datelor oficiale transmise sambata. Cel mai mic indice COVID-19 ramane in Gorj – 0,02. In București, rata de infectare se menține la 0,15 cazuri la mia de locuitori. Incidența inregistrata la 14 zile: 1. Alba – 0,24 2. Arad – 0,13 3. Argeș – 0,2 4. Bacau – 0,06 5. Bihor – 0,17 6. Bistrița-Nasaud – 0,05 7. Botoșani…