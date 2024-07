Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca valul de caldura se extinde si se intensifica marti in Maramures, Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si in cea mai mare parte a Moldovei si a Transilvaniei. Miercuri, va fi canicula in toata tara, majoritatea regiunilor aflandu-se sub avertizare cod galben.…

- Cupola de foc revine asupra Romaniei. „Valul de caldura va fi unul persistent, intens și de lunga durata”, anunța directorul general al ANM, Elena Mateescu. Intr-o intervenție avuta in emisiunea News Pass, de la B1 TV, Elena Mateescu a anunțat: Fiecare trader trebuie sa știe despre CFD-uri, iata de…

- Intr-o sedinta cu lichiditate de 116 milioane de lei pe toate instrumentele tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, indicele de referinta BET a scazut cu 0,82% la 17.725,1 puncte, potrivit datelor bvb.ro, citate de Ziarul Financiar.

- Intr-o sedinta cu lichiditate de 116 milioane de lei pe toate instrumentele tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, indicele de referinta BET a scazut cu 0,82% la 17.725,1 puncte, potrivit datelor bvb.ro, citate de Ziarul Financiar, potrivit mediafax.

- In februarie 2024, județele Bacau, Mehedinți și Calarași au inregistrat cele mai semnificative creșteri ale salariului mediu net comparativ cu februarie 2023, depașind pragul de 21%. In aceste județe, salariile au trecut de 4.000 de lei, cu Bacau in frunte, unde veniturile medii nete au urcat de…

- AnimaWings, companie detinuta de fratii Cristian si Marius Pandel, fondatorii Christian Tour, anunța o noua ruta externa, Bucuresti – Stockholm, operata din 1 octombrie 2024, relateaza Ziarul Financiar. Biletele pentru aceasta cursa sunt deja la vanzare.

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- La al doilea maxim istoric consecutiv a ajuns luni indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti. Dupa o crestere de 1% vineri, la 17.362,8 puncte, benchmark-ul s-a apreciat in prima sesiune de saptamana aceasta cu 0,77% la 17.495,9 puncte, scrie Ziarul Financiar.