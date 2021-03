Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii de pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), s-a apreciat vineri cu 0,26%, pana la 10.874,42 puncte, atingand un nou maxim. BVB a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor a depasit 47,85 milioane de lei (9,79 milioane de euro). BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o apreciere de 0,21%, in timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a castigat 0,31%. In acelasi…