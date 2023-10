Stiri pe aceeasi tema

- Scaderi miercuri la Bursa de Valori Bucuresti pe fondul unui peisaj rosu pe pietele externe, arata Ziarul Financiar. Indicele BET pierde 1,1%. Actiunile Petrom, Banca Transilvania, Electrica, Romgaz, Hidroelectrica, pe minus.Cu 1,1% scade indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti in prima…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de marti, cu tranzactii de 6,08 milioane de lei (1,22 milioane de euro), efectuate in prima jumatate de ora de la debutul operatiunilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, s-a depreciat cu 0,47%,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, cu o valoare a schimburilor de 68,854 milioane de lei (13,855 milioane de euro).Indicele principal BET s-a depreciat cu 1,32%, pana la valoarea de 14.244,72 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia…

- Producatorul de bere Bermas Suceava a inregistrat in primele sase luni ale acestui an pierderi de 460.160 lei, in crestere fata de pierderile de 174.717 lei din perioada similara a anului trecut, conform datelor transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti.Din activitatea desfasurata in primul semestru,…

- Electromagnetica a obtinut in primul semestru al acestui an un profit net de 8,4 milioane lei, fata de un rezultat de 17,9 milioane lei in perioada similara din 2022, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Compania mentioneaza ca, desi valoarea cifrei de…

- Aerostar a raportat, in primele sase luni, un profit net de 46,825 milioane de lei, in scadere cu 4% comparativ cu perioada similara din 2022, cand inregistrase un castig de 48,829 milioane de lei, potrivit unui raport al companiei, remis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit Agerpres.Conform…

- Productia totala de hidrocarburi a Romgaz a scazut, in primul semestru al acestui an, cu 5,25%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 15,41 milioane barili echivalent petrol, de la 16,26 milioane bep, conform datelor transmise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. In primele sase luni din 2023,…

- Acțiunile Nuclearelectrica au dominat azi deschiderea ședinței bursiere. Tranzacțiile cu aceste titluri au fost de 1,4 milioane de lei, in primele 40 de minute. Bursa de Valori Bucuresti a deschis cu o evolutie mixta a indicilor, inregistrand tranzactii de 6,2 milioane de lei (1,3 milioane de euro).…