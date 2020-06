Romania se afla la mijlocul clasamentului, pe pozitia 55, in ceea ce priveste Indicatorul de Risc Social (IRS), in scadere cu patru locuri fata de anul 2015, estimeaza specialistii Euler Hermes, care prezinta evolutia riscului de tara pentru anul 2020, pentru 102 tari potrivit Agerpres. Indicatorul de Risc Social identifica ce tari sunt mai vulnerabile la riscurile sociale sistemice (incluzand nemultumirea sociala si proteste antiguvernamentale), care pot schimba strategiile si elaborarea politicilor unei tari sau pot influenta si deciziile de afaceri si investitii.



